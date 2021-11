Spectacle “Rituels” – Cie Bulles de Zinc Bressuire, 26 novembre 2021, Bressuire.

Spectacle “Rituels” – Cie Bulles de Zinc Place de la gare Cité de la Jeunesse et des Métiers Bressuire

2021-11-26 – 2021-11-26 Place de la gare Cité de la Jeunesse et des Métiers

Bressuire 79300

Une fille apprend à sa mère qu’elle va devenir grand-mère : un enfant va naître, c’est une fille. Faudra-t-il l’exciser ? Mère et fille en discutent, en débattent, se fâchent : conflit de personnes et de générations. Pendant que la mère défend les valeurs de sa communauté, la fille essaye de lui faire entendre le plaisir féminin et la quête de la jouissance.

En parallèle, une discussion entre deux hommes. L’un est gynécologue, l’autre connaît les rites initiatiques, la puissance des esprits et la sexualité des hommes.

A quel moment une société est-elle prête au changement ?

Un texte incisif et engagé contre l’excision, qui aborde cette question sous différents angles… dont celui du plaisir féminin. En partenariat avec la Cité de la Jeunesse et des Métiers. Réservation conseillée.

Public : à partir de 16 ans.

Place de la gare Cité de la Jeunesse et des Métiers Bressuire

