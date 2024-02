Spectacle Rires et Traditions Aire-sur-l’Adour, mercredi 7 août 2024.

Spectacle Rires et Traditions Aire-sur-l’Adour Landes

Mercredi 7 août à 21 h 30 aux arènes Maurice Lauche

Spectacle Rires et Traditions assuré par la ganadéria DUSSAU et la Cuadrilla d’Alexandre Brethes.

Il y aura du rire aussi et de l’animation musicale

Programme à venir EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-07 21:30:00

fin : 2024-08-07 23:00:00

Arènes

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Spectacle Rires et Traditions Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2024-02-20 par OT Aire sur l’Adour