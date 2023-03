SPECTACLE – RIRE EN VOSGES Chalet des Cimes Argentées, 12 mai 2023, La Grande-Fosse La Grande-Fosse.

SPECTACLE – RIRE EN VOSGES

2023-05-12 20:15:00 – 2023-05-13 23:00:00

19 EUR

Avec Reda SEDDIKI le mot est Roi. La blague vient ensuite… on rit ! Un spectacle époustouflant, frais et vivant, surdosé de tolérance et d’humanité. A ne pas manquer !

En 1ère partie … Anne GILIBERT est drôle, sympathique, espiègle aussi… une belle découverte, une artiste pétillante comme du champagne, Anne figure déjà dans plusieurs festivals d’humour !

et

Romain OLIVEIRO ce one-man show est un condensé de ses expériences et rencontres diverses illustrées, entre autres, par des personnages. Ce spectacle est familial et fera rire autant les enfants que les parents.

+33 6 07 25 01 32 http://cimes.argentees.over-blog.com/

