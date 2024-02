Spectacle : Richard III Bellegarde 45 Bellegarde, samedi 29 juin 2024.

Spectacle : Richard III ⚔️ Le théâtre s’invite au Donjon ! Dans une étonnante mise en scène entre jeux de sons et de lumières, vivez la troublante histoire de Richard III ! Samedi 29 juin, 21h00 Bellegarde 45 Participation libre, à partir de 12 ans

Début : 2024-06-29T21:00:00+02:00 – 2024-06-29T22:40:00+02:00

Fin : 2024-06-29T21:00:00+02:00 – 2024-06-29T22:40:00+02:00

Le théâtre s’invite au Donjon !

Pièce de théâtre de Carmelo Bene d’après Shakespeare, par la Cie Théâtre en pièces.

Dans une étonnante mise en scène entre jeux de sons et de lumières, vivez la troublante histoire de Richard III !

Samedi 29 juin

à 21h

Cour d’Antin (devant le donjon de Bellegarde ou dans les Granges si mauvais temps)

« Le Monstre qui est en nous est un moteur, une force, une zone libre. » ; « L’obstacle, l’autre, peut-il devenir le monstre que nous voulons combattre afin d’accéder à notre propre sommet ? » ; « Jusqu’où aimons-nous souffrir pour accéder au sommet. » (cf : Théâtre en Pièces, Emmanuel Ray)

Ce sont autant d’interrogations que cette adaptation de Shakespeare met en lumière. D’après Emmanuel Ray, le metteur en scène et scénographe, « c’est une pièce qui nous questionne sur le monstre qui est en chacun de nous et sur la façon dont on le gère ».

L’histoire se déroule au lendemain de la Guerre des Roses opposant la famille des Lancastre et des York, en Angleterre, sous le règne d’Édouard IV. Richard, membre des York, et frère cadet d’Édouard IV, projette d’accéder au trône. Surnommé le bossu, le laid, le monstrueux, Richard ne compte pas se satisfaire d’une paix qui le reléguerait au rang de bête de foire. Nulle âme qui se tiendra entre « le monstre » et son trône ne sera épargnée. Entre rêve et réalité, quatre femmes, épouses, mères et veuves viennent hanter ses pensées pour tous les crimes odieux qu’il a commis. Elles viennent lui demander des comptes alors qu’il doit affronter ses ennemis dans une ultime bataille, celle de Bosworth qui lui sera fatale.

Découvrez ce spectacle, devant le donjon de Bellegarde, entouré de ses douves, le tout offrant un cadre magnifique propice à une ambiance dramatique. Toutes les participations pour ce spectacle seront reversées à la Fondation du Patrimoine pour la restauration des douves.

Cette animation est soutenue par le Département avec le programme En Scènes, la saison culturelle du Loiret.

