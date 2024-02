Spectacle « Richard III » Bellegarde, samedi 29 juin 2024.

Dans une étonnante mise en scène entre jeux de sons et de lumières, vivez la troublante histoire de Richard III !

L’histoire se déroule au lendemain de la Guerre des Roses opposant la famille des Lancastre et des York, en Angleterre, sous le règne d’Édouard IV. Le frère cadet du roi, Richard, projette d’accéder au trône. Surnommé le monstrueux, Richard n’accepte pas de rester dans l’ombre. Nulle âme qui se tiendra entre le monstre et son trône ne sera épargnée ! Entre rêve et réalité, quatre femmes de son entourage viennent hanter ses pensées pour tous les crimes odieux qu’il a commis. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29 21:00:00

fin : 2024-06-29

Cour d’Antin

Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire

