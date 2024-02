Spectacle Rhapsôdia Rue Martin Duconte Saint-Jean-de-Luz, samedi 25 mai 2024.

Spectacle Rhapsôdia Rue Martin Duconte Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Spectacle proposé par la Scène nationale du Sud-Aquitain, dans le cadre du Festival andalou de Saint-Jean-de-Luz

Le danseur et chorégraphe David Coria, figure emblématique de l’avant-garde flamenca du XXIe siècle, s’inspire d’un phénomène étrange remontant au XVIe siècle, où des centaines de personnes prises de pulsions incontrôlables, se mettaient à danser jusqu’à épuisement, voire à mort. Et si cette danse de groupe spontanée, aux causes et aux motifs encore incertains, n’était en réalité que l’expression de ce qu’ils n’avaient pas le droit de crier ? Entouré de cinq danseurs et de trois musiciens exceptionnels, David Coria explore le lien puissant qui unit danse et liberté. 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 20:00:00

fin : 2024-05-25 21:15:00

Rue Martin Duconte Centre Culturel Peyuco Duhart

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine billetterie.culture@saintjeandeluz.fr

