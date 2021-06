SPECTACLE REVUE DE PRESSE CHRISTOPHE ALEVEQUE Liverdun, 15 juin 2021-15 juin 2021, Liverdun.

SPECTACLE REVUE DE PRESSE CHRISTOPHE ALEVEQUE 2021-06-15 20:00:00 20:00:00 – 2021-06-15 22:00:00 22:00:00 Salle multi-activités Didier Bianchi Allée de Bretagne

Liverdun Meurthe-et-Moselle Liverdun

Après tant d’attente, vous allez enfin pouvoir, comme le dit Alévêque « vous retrouver en chair et en émotions pour de vrai »

UN SPECTACLE DE ET AVEC CHRISTOPHE ALEVEQUE

Une thérapie de groupe improvisée, sans limites, sans structure et sans tabous. Ici, en humoriste engagé, dégagé, à la marge, en clown dérisoire ou missionnaire, il décortique l’actu et ce qu’en dit la presse, il en fait sa revue.

Alévêque livre sa revue de presse actualisée chaque soir, il déchiquette le monde, sans gilet pare-balles. Un vaste délire !

Sur réservations et prévente jusqu’au 11 juin! Billets disponibles à la mairie de Liverdun.

oma.liverdun@gmail.com +33 3 83 24 46 76

Après tant d’attente, vous allez enfin pouvoir, comme le dit Alévêque « vous retrouver en chair et en émotions pour de vrai »

UN SPECTACLE DE ET AVEC CHRISTOPHE ALEVEQUE

Une thérapie de groupe improvisée, sans limites, sans structure et sans tabous. Ici, en humoriste engagé, dégagé, à la marge, en clown dérisoire ou missionnaire, il décortique l’actu et ce qu’en dit la presse, il en fait sa revue.

Alévêque livre sa revue de presse actualisée chaque soir, il déchiquette le monde, sans gilet pare-balles. Un vaste délire !

Sur réservations et prévente jusqu’au 11 juin! Billets disponibles à la mairie de Liverdun.

OMA