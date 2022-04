Spectacle “Revue Creusotine” Le Creusot, 2 juillet 2022, Le Creusot.

Spectacle “Revue Creusotine” Petit Théâtre Château de la Verrerie Le Creusot

2022-07-02 – 2022-07-02 Petit Théâtre Château de la Verrerie

Le Creusot Saône-et-Loire Le Creusot Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

EUR En 1910, le Petit Théâtre de la Verrerie accueillait la création de la « Monestroy Revue », histoire chantée et jouée où se mêlait usines et ducs de Bourgogne, tourisme et résurrections, chanteuse parisienne et dramaturges creusotins. Plus de 90 ans après, à l’occasion de la réfection du Petit Théâtre, les acteurs des Ateliers de Théâtre Municipaux et les musiciens de la classe de violon alto du Conservatoire du Creusot se réunissent pour proposer une version modernisée de la « Montestroy Revue ». Les illustres voix et notes légères de cette « Revue Creusotine » feront vibrer une nouvelle fois, les murs fraîchement repeints du joyaux creusotin.

ecomusee@creusot.montceau.org +33 3 85 73 92 00

dernière mise à jour : 2022-02-25 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme SIT Bourgogne-Franche-ComtéSIT Bourgogne-Franche-Comté