2022-02-18 10:30:00 – 2022-02-18 12:00:00

Pleyber-Christ Finistère Pleyber-Christ Le conteur tisse un voyage dans les brumes des Monts d’Arrée avec la participation des enfants. A partir de 4 ans.

Le conteur tisse un voyage dans les brumes des Monts d'Arrée avec la participation des enfants. A partir de 4 ans.

Réservation obligatoire au 02 98 78 49 27 ou par mail à mediatheque.pleyber@orange.fr

Médiathèque de Porz Ruz 22 Place de l'Église Pleyber-Christ

