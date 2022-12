SPECTACLE REVEILLON- THÉÂTRE TRAC Castelnau-le-Lez Castelnau-le-Lez OT MONTPELLIER Castelnau-le-Lez Catégories d’évènement: Castelnau-le-Lez

Hérault Castelnau-le-Lez EUR 36 80 Réveillonnez au TRACTHÉÂTRE cette année !

Nous aurons le plaisir d’accueillir le spectacle JE PRÉFÈRE QU’ON RESTE AMIS, écrit par Laurent RUQUIER et magnifiquement joué par Stéphanie FRESSE & Grégoire AUBERT. 2 représentations prévues le 31 décembre :

– 19H / Spectacle & Champagne

– 21H30 / Spectacle, Champagne, repas & soirée Infos & réservations sur le site du théâtre

infos@trac.fr http://www.trac.fr/

