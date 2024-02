Spectacle Respire ! L’histoire déjantée de la bicyclette Médiathèque Lambesc, vendredi 1 mars 2024.

Spectacle Respire ! L’histoire déjantée de la bicyclette Médiathèque Lambesc Bouches-du-Rhône

Vous saurez tout sur le vélo, ses débuts, son évolution mais surtout comment les femmes ont dû s’adapter pour pouvoir pratiquer ce moyen de déplacement !

Un orateur très macho, spécialiste du cyclisme et beaucoup plus des sports moteurs, anime une conférence sur l’histoire de la bicyclette. Le voici accompagné de son assistante, Charlotte, une citoyenne impliquée dans la mobilité douce et qui va se révolter au fur et à mesure des débats…

Une comédie très documentée aux tons clownesques où l’on se souvient que le vélo a été proche de nous, émancipateur, résistant, écologique. Et qu’il est aujourd’hui, un moyen de déplacement révélant notre humanité, tourné vers l’avenir. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 18:00:00

fin : 2024-03-01 19:10:00

Médiathèque 6 avenue de la Résistance

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

