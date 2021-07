Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges, Vosges SPECTACLE RESISTE Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges

Saint-Dié-des-Vosges Vosges « RÉSISTE » PAR LA COMPAGNIE LES FILLES DU RENARD PÂLE

Pièce pour fil instable

Résiste est le premier volet d’un triptyque : Résiste / Respire / Révolte. Pièce pour Fil Instable, musique viscérale, technicien engagé, funambule secouée. Une funambule évolue sur un fil à grande hauteur mais il est instable. Une musicienne est à ses côtés, bien ancrée. Chacune résiste à sa façon dans une lutte absurde comme cri de liberté. egs sddv dernière mise à jour : 2021-07-02 par

Lieu Saint-Dié-des-Vosges