Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire Gigny-sur-Saône EUR 1 5 Bar associatif avec restauration à partir de 19h et spectacle d’ Emmanuelle Lieby « des nouvelles des Cent Nouvelles Nouvelles »

Joyeuses, cocasses, drôles, coquines, grivoises, anti-religieuses. Racontées en 1456 à la cour du duc de Bourgogne Philippe le Bon à Bruxelles, en présence du dauphin de France à l’époque en exil, par Monseigneur Philippe Pot du château de la Rochepot, par Messire Michault de Chaugy ou par Monseigneur le Duc en personne. Inspirées du grand exemple antérieur, « Le Décaméron » de Boccace, « Les Cent Nouvelles nouvelles » constituent le premier recueil de nouvelles datant du Moyen Age inaugurant un nouveau genre de la littérature française, la nouvelle. Attention, ce répertoire convient à un public adulte à partir de 16 ans Durée du spectacle. Une heure

Adhésion obligatoire à partir de 1€ et spectacle au chapeau Bar associatif Fartfelien 6 rue du pont Gigny-sur-Saône

