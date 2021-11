Brienne-le-Château Brienne-le-Château Aube, Brienne-le-Château Spectacle « Rendez-vous au Zinc » Brienne-le-Château Brienne-le-Château Catégories d’évènement: Aube

Brienne-le-Château

Spectacle « Rendez-vous au Zinc » Brienne-le-Château, 26 novembre 2021

2021-11-26 19:00:00 – 2021-11-26 21:00:00

Brienne-le-Château Aube Brienne-le-Château Dans le cadre du festival Interbibly, rencontre de l’auteur Jean-Marc Durou sur le thème de la littérature nomade. bmbrienne@wanadoo.fr +33 3 25 92 02 61 Dans le cadre du festival Interbibly, rencontre de l’auteur Jean-Marc Durou sur le thème de la littérature nomade. Brienne-le-Château

