musée d’art et d’histoire du Judaïsme, le lundi 21 mars à 10:00

Dans le cadre de la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme, **Jacques Schwarz-Bart** jouera sur scène et échangera avec les élèves autour de son double héritage juif et créole et comment ses identités plurielles nourrissent sa musique. La rencontre sera modérée par la journaliste et musicienne **Anna Sigalevitch**. _Pour les classes de cycle 4._ Un dossier pédagogique permet aux enseignants de préparer les élèves à cette rencontre et de la prolonger en classe. En partenariat avec la **Fondation pour la mémoire de l’esclavage**

Gratuit sur inscription dans la limite des places disponibles

2022-03-21T10:00:00 2022-03-21T12:00:00

