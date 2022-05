Spectacle-rencontre : danse, musique et arts numériques

2022-08-21 15:30:00 15:30:00 – 2022-08-21 EUR 9 Opus #2 : grâce aux outils numériques, chorégraphes, compositeurs et danseurs dessinent de nouveaux horizons en faisant dialoguer leurs disciplines respectives. +33 1 30 35 58 00 https://www.royaumont.com/evenement/spectacle-rencontre-danse-musique-et-arts-numeriques/ dernière mise à jour : 2022-04-19 par

