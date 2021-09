Lacanau Lacanau Gironde, Lacanau Spectacle “Renard et Loup”: spectacle musical et dessiné (dès 7 ans, sur inscription) Lacanau Lacanau Catégories d’évènement: Gironde

Lacanau

Spectacle “Renard et Loup”: spectacle musical et dessiné (dès 7 ans, sur inscription) Lacanau, 30 septembre 2021, Lacanau. Spectacle “Renard et Loup”: spectacle musical et dessiné (dès 7 ans, sur inscription) 2021-09-30 18:00:00 – 2021-09-30 18:35:00

Lacanau Gironde +33 5 57 17 08 10 dernière mise à jour : 2021-09-20 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lacanau Autres Lieu Lacanau Adresse Ville Lacanau lieuville 44.97801#-1.0785