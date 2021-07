Nay Nay Nay, Pyrénées-Atlantiques Spectacle renaissance Nay Nay Catégories d’évènement: Nay

Pyrénées-Atlantiques

Spectacle renaissance Nay, 21 août 2021-21 août 2021, Nay. Spectacle renaissance 2021-08-21 18:00:00 – 2021-08-21 19:00:00 Place de la République Maison carrée

Nay Pyrénées-Atlantiques Le collectif Passe-Pieds vous invite à découvrir un ensemble d’activités artistiques de la Renaissance. Au programme des lectures, des chants, des danses et de la musique. à partir de 8 ans. Le collectif Passe-Pieds vous invite à découvrir un ensemble d’activités artistiques de la Renaissance. Au programme des lectures, des chants, des danses et de la musique. à partir de 8 ans. Le collectif Passe-Pieds vous invite à découvrir un ensemble d’activités artistiques de la Renaissance. Au programme des lectures, des chants, des danses et de la musique. à partir de 8 ans. dernière mise à jour : 2021-07-17 par

Détails Catégories d’évènement: Nay, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Nay Adresse Place de la République Maison carrée Ville Nay