Spectacle renaissance Nay, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Nay. Spectacle renaissance 2021-07-24 11:00:00 – 2021-07-24 12:00:00 Place de la République Halles de Nay

Nay Pyrénées-Atlantiques Nay Saurez-vous reconnaître, au détour d'un étal du marché, les membres du collectif Passe-Pieds déambuler en costume de la Renaissance? tendez bien l'oreille, ils y glisseront de belles fables. +33 5 59 13 99 65 Maison carrée dernière mise à jour : 2021-07-17 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay

