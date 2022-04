SPECTACLE – REINE DE COEUR – CÉLIA PIERRE Metz, 11 juin 2022, Metz.

SPECTACLE – REINE DE COEUR – CÉLIA PIERRE
ARSENAL – Salle de l'Esplanade 3 avenue Ney Metz
2022-06-11 16:00:00

Les yeux se ferment, les cœurs s’ouvrent : l’enfant entame un fantastique périple dans un univers végétal, escorté par une amazone protectrice à la rencontre de la Reine de cœur, d’une cour d’animaux et de personnages hauts en couleurs. La chanteuse lyrique Célia Pierre crée un univers électro-poétique chanté, vocalisé et slamé où la voix se met dans tous ses états. Influencée aussi bien par Bach que par Nina Simone, le jazz et la musique baroque, elle utilise la loopstation pour créer des boucles vocales et harmoniques saisissantes et luxuriantes. Une véritable aventure pour les yeux et les oreilles, traversée par mille voix, au souffle profondément organique.

