Spectacle “Règlement de comptes”

Salle de spectacle Le Bocage, Promenade Henri Verger, 35410 NOUVOITOU, le dimanche 3 avril à 16:00

Dans un décor moitié saloon, moitié poussière, s’amoncellent de vieilles malles remplies de souvenirs des aïeux. Des photos à la teinte sépia et aux bords dentelés. Des traces d’un passé, celui des pionniers et de la conquête de l’Ouest. Une période héroïque qui n’est, pour Steve Kermabon, qu’un mythe. L’époque révolue d’une famille qu’il rêve en héros de western. Un grand-père en chef de clan, un oncle en joueur de cartes, en chercheur d’or ou de pétrole : les figures défilent et viennent nourrir le film de la vie de Steve. Une histoire inventée pour combler le manque d’un père resté sur le bord du chemin, pour déjouer le secret. Steve vit sa vie comme on joue aux cow-boys, se rêve en pionnier, le plus grand éleveur de pommes de l’Ouest…! Mais le temps est venu pour lui de sortir des histoires empruntées au cinéma et de régler ses comptes. Dans cette ambiance western, les élèves de musique actuelle du C.R.I. du SUET proposeront une ouverture musicale avec un répertoire de musiques folkloriques américaines !

Sur réservation – Tarifs : 4€-6€

par la Cie La Bande à Grimaud

Salle de spectacle Le Bocage,Promenade Henri Verger,35410 NOUVOITOU Promenade Henri Verger, 35410 NOUVOITOU Nouvoitou La Lande Jarcin Ille-et-Vilaine



