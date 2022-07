Spectacle Regain à Bessé-sur-Braye Bessé-sur-Braye Bessé-sur-Braye Catégories d’évènement: Bessé-sur-Braye

Spectacle Regain à Bessé-sur-Braye

Spectacle Regain à Bessé-sur-Braye. Adaptation pour un acteur et une clarinettiste. Un théâtre tout-terrain. Nous avons vu dans ce roman une matière à jouer.

Un point de départ pour un théâtre simple. Une scénographie réduite à l'essentiel : un tabouret solide. Pour virevolter entre conteur et personnages. Un comédien féru de seul en scène. Pour donner une autre dimension à ce récit : une clarinettiste rompue à l'improvisation. Tout public à partir de 12 ans. La compagnie COMPAGNIE présente REGAIN d'après le roman de Jean Giono.

Château de Courtanvaux

