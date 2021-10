Spectacle “Reflets” – Cie 3x rien Grenade-sur-l’Adour, 20 octobre 2021, Grenade-sur-l'Adour.

Spectacle “Reflets” – Cie 3x rien 2021-10-20 – 2021-10-20

Grenade-sur-l’Adour Landes

3 EUR Mercredi 20 octobre 15h : Spectacle “Reflets” :

Les schémas tissent des toiles dans son esprit, les courbes se croisent, la perception se trouble, se dédouble … La confusion s’estompe et laisse place aux jeux. C’est dans la solitude que l’homme se recentre sur lui, se parle, s’accepte et se combat … Ce spectacle nous entraîne dans l’esprit d’un créateur, d’un inventeur. Parfois fragile, parfois ouvert, parfois fantasque … Toujours dan une quête utopique d’équilibre, il cherche ses limites et prend des chemins de traverse pour le dépasser. La tête dans ses machines, il explore ses rêves pour se trouver.

Samedi 23 octobre à partir de 14h : Journée gratuite autour du cirque

20h30 – Spectacle “Reflets”

Mercredi 20 octobre 15h : Spectacle “Reflets” :

Les schémas tissent des toiles dans son esprit, les courbes se croisent, la perception se trouble, se dédouble … La confusion s’estompe et laisse place aux jeux. C’est dans la solitude que l’homme se recentre sur lui, se parle, s’accepte et se combat … Ce spectacle nous entraîne dans l’esprit d’un créateur, d’un inventeur. Parfois fragile, parfois ouvert, parfois fantasque … Toujours dan une quête utopique d’équilibre, il cherche ses limites et prend des chemins de traverse pour le dépasser. La tête dans ses machines, il explore ses rêves pour se trouver.

Samedi 23 octobre à partir de 14h : Journée gratuite autour du cirque

20h30 – Spectacle “Reflets”

+33 6 19 04 14 85

Mercredi 20 octobre 15h : Spectacle “Reflets” :

Les schémas tissent des toiles dans son esprit, les courbes se croisent, la perception se trouble, se dédouble … La confusion s’estompe et laisse place aux jeux. C’est dans la solitude que l’homme se recentre sur lui, se parle, s’accepte et se combat … Ce spectacle nous entraîne dans l’esprit d’un créateur, d’un inventeur. Parfois fragile, parfois ouvert, parfois fantasque … Toujours dan une quête utopique d’équilibre, il cherche ses limites et prend des chemins de traverse pour le dépasser. La tête dans ses machines, il explore ses rêves pour se trouver.

Samedi 23 octobre à partir de 14h : Journée gratuite autour du cirque

20h30 – Spectacle “Reflets”

Cie 3xrien

dernière mise à jour : 2021-10-15 par