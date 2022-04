SPECTACLE : REDOUANE BOUGHERABA, 8 janvier 2023, .

SPECTACLE : REDOUANE BOUGHERABA

2023-01-08 – 2023-01-08

L’ Auditorium ANGERS présente : REDOUANE BOUGHERABA le 08 janvier 2023 à 18h.

REDOUANE BOUGHERABA – ON M’APPELLE MARSEILLE

« Redouane est attachant, impertinent, insolent et solaire, comme sa Provence natale !

Premier marseillais du Jamel Comedy club, acteur à l’affiche du film « Les Méchants » de Mouloud Achour et du dernier film de Grand Corps Malade et Mehdi Idir la « La vie Scolaire », humoriste phare sur l’émission Clique de Mouloud Achour…

Redouane se produit dans un spectacle où se mêlent autodérision, improvisations et apartés de légende avec le public.

Il se raconte et dresse un portrait réaliste de sa vie, avec des thèmes universels et d’actualité comme le mariage, ses voyages, ou encore les relations hommes femmes… »

