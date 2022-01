Spectacle « Récup à sons » Pauillac, 25 mai 2022, Pauillac.

Spectacle « Récup à sons » Les Tourelles 25 rue Edouard De Pontet Pauillac

2022-05-25 16:00:00 – 2022-05-25 Les Tourelles 25 rue Edouard De Pontet

Pauillac Gironde

EUR 0 Venez découvrir le spectacle musical d’objets recyclés, dans le cadre des animations « Vert le Médoc », nouveau festival du développement durable de la ville de Pauillac : Vincent Macias est sur scène au milieu des poubelles. Des détritus jonchent le sol et au fur et à mesure qu’il les jette dans le container, la magie s’installe et fait apparaître ces objets assemblés et transformés en sculptures improbables.

Un spectacle haut en couleurs et amusant.

