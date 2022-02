SPECTACLE ‘RECONSTITUTION, LE PROCÈS DE BOBIGNY’ Bar-le-Duc Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

Bar-le-Duc Meuse Bar-le-Duc Meuse Grand Est France 18 EUR Tout public Adultes Bobigny, 1972, une adolescente est jugée pour avortement illégal suite à un viol. De cet événement historique qui a défrayé la chronique, Émilie Rousset a créé ce dispositif immersif mélangeant récits, témoignages et archives. Muni d’un casque audio, vous êtes invité à circuler sur le plateau, à naviguer d’un comédien à un autre, d’un point d’écoute à un autre, pour reconstituer les pièces du puzzle de ce procès phare. Une pièce en forme d’enquête, une reconstitution saisissante !

(spectacle sur une plage horaire = venez et repartez quand vous le souhaitez / dès 14 ans) +33 3 29 79 73 47 https://www.acb-scenenationale.org/ Ph. Lebruman

