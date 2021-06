Bourgvallées Bourgvallées Bourgvallées, Manche Spectacle > « Récits du crépuscule » Bourgvallées Bourgvallées Catégories d’évènement: Bourgvallées

Manche

Spectacle > « Récits du crépuscule » Bourgvallées, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Bourgvallées. Spectacle > « Récits du crépuscule » 2021-07-02 20:00:00 – 2021-07-02 Le manoir Le Mesnil-Herman

Bourgvallées Manche Bourgvallées Rendez-vous le vendredi 2 juillet, sur la place de l’église du Mesnil Herman (Bourgvallées), pour le spectacle en plein air « Récits du crépuscule » avec la compagnie « Tourner la Page ». Au programme : Récits légendaires de Normandie. Inscription obligatoire / Solution de repli en cas de mauvais temps. Rendez-vous le vendredi 2 juillet, sur la place de l’église du Mesnil Herman (Bourgvallées), pour le spectacle en plein air « Récits du crépuscule » avec la compagnie « Tourner la Page ». Au programme : Récits légendaires de Normandie. Inscription… Rendez-vous le vendredi 2 juillet, sur la place de l’église du Mesnil Herman (Bourgvallées), pour le spectacle en plein air « Récits du crépuscule » avec la compagnie « Tourner la Page ». Au programme : Récits légendaires de Normandie. Inscription… Rendez-vous le vendredi 2 juillet, sur la place de l’église du Mesnil Herman (Bourgvallées), pour le spectacle en plein air « Récits du crépuscule » avec la compagnie « Tourner la Page ». Au programme : Récits légendaires de Normandie. Inscription obligatoire / Solution de repli en cas de mauvais temps.

Détails Catégories d’évènement: Bourgvallées, Manche Étiquettes évènement : Autres Lieu Bourgvallées Adresse Le manoir Le Mesnil-Herman Ville Bourgvallées lieuville 49.02648#-1.144