Luxeuil-les-Bains Espace Frichet - Galerie des Arts Haute-Saône, Luxeuil-les-Bains Spectacle “Récits d’eau” Espace Frichet – Galerie des Arts Luxeuil-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Saône

Luxeuil-les-Bains

Spectacle “Récits d’eau” Espace Frichet – Galerie des Arts, 19 septembre 2021, Luxeuil-les-Bains. Spectacle “Récits d’eau”

Espace Frichet – Galerie des Arts, le dimanche 19 septembre à 17:00 Sur inscription

Par la Compagnie Astragale et Zeynep Uysal, créatrice de papier marbré, un spectacle enchanteur mêlant musique, danse et l’art ancestral du papier marbré. Espace Frichet – Galerie des Arts 1 Avenue des Thermes 70300 Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Luxeuil-les-Bains Autres Lieu Espace Frichet - Galerie des Arts Adresse 1 Avenue des Thermes 70300 Luxeuil-les-Bains Ville Luxeuil-les-Bains lieuville Espace Frichet - Galerie des Arts Luxeuil-les-Bains