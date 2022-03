Spectacle : RebondiR Lamballe-Armor, 23 mars 2022, Lamballe-Armor.

Spectacle : RebondiR Quai des Rêves 1 Rue des Olympiades Lamballe-Armor

2022-03-23 19:30:00 – 2022-03-23 20:30:00 Quai des Rêves 1 Rue des Olympiades

Lamballe-Armor Côtes d’Armor

Un jour, l’enfance a disparu. Comme l’ombre de Peter Pan, nos souvenirs nous semblent à la fois proches et insaisissables ; ils glissent entre nos doigts. Qu’est-ce qui nous relie alors à l’enfant qu’on a été ? Comment retrouver le chemin du retour et garder la route praticable ? Deux jeunes adultes fraîchement sortis de l’enfance se retrouvent dans une salle de classe qui les a vus grandir en quête de leurs souvenirs et de ce moment de bascule : l’envol de l’enfance vers le pays adulte. Adapté du roman Neverland de Timothée de Fombelle, RebondiR se joue en salle de classe pour assembler les fragments de mémoire et de vie qui hantent ces lieux. Réservation obligatoire.

contact@quaidesreves.com +33 2 96 50 94 80 https://www.quaidesreves.com/

Quai des Rêves 1 Rue des Olympiades Lamballe-Armor

