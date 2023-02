Spectacle Raymond DEVOS Salle des Fêtes Mas-Blanc-des-Alpilles Mas-Blanc-des-Alpilles Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Mas-Blanc-des-Alpilles

Spectacle Raymond DEVOS Salle des Fêtes, 2 avril 2023, Mas-Blanc-des-Alpilles Mas-Blanc-des-Alpilles. Spectacle Raymond DEVOS Place Pierre Limberton Salle des Fêtes Mas-Blanc-des-Alpilles Bouches-du-Rhone Salle des Fêtes Place Pierre Limberton

2023-04-02 16:30:00 16:30:00 – 2023-04-02

Salle des Fêtes Place Pierre Limberton

Mas-Blanc-des-Alpilles

Bouches-du-Rhone Mas-Blanc-des-Alpilles Après le succès du spectacle “Le sens du Ridicule” de Raymond Devos, voici “POUR QUAND ? QUELLE HEURE ?” (Saison 2 initiée au Festival OFF 2021) un nouveau voyage dans l’univers du maître de l’absurde. 2 comédiens s’apprêtent à jouer des sketches du grand Raymond Devos dont l’âme de celui-ci plane dans le théâtre. Sauf qu’une querelle éclate sur le plateau, mettant en péril le spectacle. L’un des comédiens quitte la scène laissant dans la galère son partenaire. Celui-ci va être confronté au débarquement d’un personnage très pénible Monsieur Panard qui va mettre une pagaille dans le spectacle. Quand l’autre comédien, très en retard, reviendra pour la reprise du spectacle finissant avec le sketch « le possédé du percepteur », ce sera la fin du show… Mais quelle fin ! Voici un nouvel opus des sketches hilarants et connus du grand Raymond Devos. Un régal !

Mis en scène et adapté par Philippe Josserand

Interprétée par Raphaël BIANCIOTTO et Morgan CAYRIER et Philippe Josserand. Spectacle de Raymond Devos “Pour quand ? Quelle heure ?” le dimanche 2 avril à 16h30 à la Salle des Fêtes de Mas-Blanc-des-Alpilles ! +33 6 08 03 71 67 Mairie de Mas-Blanc-les-Alpilles Salle des Fêtes Place Pierre Limberton Mas-Blanc-des-Alpilles

dernière mise à jour : 2023-02-08 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Mas-Blanc-des-Alpilles Autres Lieu Mas-Blanc-des-Alpilles Adresse Mas-Blanc-des-Alpilles Bouches-du-Rhone Salle des Fêtes Place Pierre Limberton Ville Mas-Blanc-des-Alpilles Mas-Blanc-des-Alpilles lieuville Salle des Fêtes Place Pierre Limberton Mas-Blanc-des-Alpilles Departement Bouches-du-Rhone

Spectacle Raymond DEVOS Salle des Fêtes 2023-04-02 was last modified: by Spectacle Raymond DEVOS Salle des Fêtes Mas-Blanc-des-Alpilles 2 avril 2023 Bouches-du-Rhône Mas-Blanc-des-Alpilles Bouches-du-Rhône Place Pierre Limberton Salle des Fêtes Mas-Blanc-des-Alpilles Bouches-du-Rhône Salle des Fêtes Mas-Blanc-des-Alpilles

Mas-Blanc-des-Alpilles Mas-Blanc-des-Alpilles Bouches-du-Rhone