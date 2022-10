Spectacle « Raya et Choko » Uzerche Uzerche Catégorie d’évènement: Uzerche

2022-11-02 – 2022-11-02 Corrze Uzerche 16h – gratuit – sans réservation – à partir de 6 mois. La Compagnie « P’tits bouts et Compagnie » viendra interpréter un spectacle pour les petits : « Raya et Choko ». Une marionnette à fils, accompagnés de musique, de chant, de sons.

Il s’agit d’un jeu de cache-cache dans les pièces de la maison, en découvrant des couleurs. Raya & Choko a souvent captivé les petits… et séduit les plus grands, surpris par l’attention et l’éveil de leurs enfants durant le spectacle. Uzerche

