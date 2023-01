SPECTACLE : RAVAGES Marseillan Marseillan Marseillan Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault Marseillan Dima est un homme concerné. Concerné par l’écologie, l’environnement, les problématiques sociétales et l’individualisme humain. Parce que Dima a très peur, il veut que d’autres se rendent compte de ses angoisses et de sa vision chaotique du monde. Alors il enferme Ophélie, puis Lan dans un endroit clos pour qu’ils se rendent compte d’eux même dans quel monde ils vivent. Ces derniers évolueront en vivant des expériences qui les bouleverseront. C’est en jouant avec leur imaginaire, comme des enfants, qu’Ophélie et Lan ne sombreront pas dans la folie. Dima va observer cette expérience au loin, mystérieux et invisible. +33 4 67 77 97 10 Marseillan

