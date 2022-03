SPECTACLE “RAT ET LES ANIMAUX MOCHES” À BAUGÉ Baugé-en-Anjou Baugé-en-Anjou Catégories d’évènement: Baugé-en-Anjou

Maine-et-Loire

SPECTACLE "RAT ET LES ANIMAUX MOCHES" À BAUGÉ Centre culturel René d'Anjou Baugé Baugé-en-Anjou

2022-04-20 15:00:00 – 2022-04-20 16:50:00

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire 1.5 EUR “Rat et les animaux moches “de la compagnie ZIG ZAG

Il était une fois Rat. Rejeté de toutes les maisons où il s’installe, il en a assez et part à la recherche d’un endroit où vivre paisiblement. Il arrive alors au « Village des animaux moches qui font un petit peu peur ». Dans ce village vivent beaucoup d’animaux qui ont été rejeté par la société et n’ont pas été accepté tels qu’ils sont. Alors… ils sont assez malheureux. Rat qui est positif et inventif, décide de remédier à ce problème en trouvant de multiples solutions… Mais arrive Perdu, un caniche royal de la grande lignée des biens coiffés ! Perdu, qui s’est simplement perdu, ne se trouve vraiment pas à sa place dans ce village, lui qui s’estime, si beau. Heureusement, Rat va aussi trouver une solution pour lui.

A partir de 7 ans

Tarifs enfant : 1,50€ /adulte : 4€ Spectacle "Rat et les animaux moches" à Baugé mediatheque@baugeenanjou.fr +33 2 41 84 12 18

Tarifs enfant : 1,50€ /adulte : 4€ Centre culturel René d’Anjou Baugé Baugé-en-Anjou

