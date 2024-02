SPECTACLE RAS LE CONTE ! Galerie Chapleau Le Croisic, mercredi 7 août 2024.

Accompagnée de son fidèle musicien Sergio, Anna parcourt le monde, s’arrêtant ici et là pour conter des histoires d’hier et d’aujourd’hui, de trolls, de fées, de rois de contrées lointaines et de créatures fantastiques… . Elle ne se déplace jamais sans sa fameuse valise… car à l’intérieur vivent les personnages de ses contes. Depuis des années, à chaque histoire, ils sortent de leur valise pour l’aider à conter. Mais cette fois, rien ne se passe comme prévu ! Les personnages se révoltent et se mettent en grève.

À partir de 5 ans.

Sur inscription (à partit du 15 juin) auprès de l’Office de Tourisme du Croisic. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-07 11:00:00

fin : 2024-08-07

Galerie Chapleau 6 rue Jules Ferry

Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire officedetourisme@lecroisic.fr

