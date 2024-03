Spectacle – Ras le conte ! Galerie Chapleau Le croisic, mercredi 7 août 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-07T11:00:00+02:00 – 2024-08-07T21:00:00+02:00

Fin : 2024-08-07T11:00:00+02:00 – 2024-08-07T21:00:00+02:00

Accompagnée de son fidèle musicien Sergio, Anna parcourt le monde, s’arrêtant ici et là pour conter des « histoires d’hier et d’aujourd’hui, de trolls, de fées, de rois de contrées lointaines et de créatures fantastiques… ». Elle ne se déplace jamais sans sa fameuse valise… car à l’intérieur vivent les personnages de ses contes. Depuis des années, à chaque histoire, ils sortent de leur valise pour l’aider à conter. Mais cette fois, rien ne se passe comme prévu ! Les personnages se révoltent et se mettent en grève.

À partir de 5 ans.

Sur inscription (à partit du 15 juin) auprès de l’Office de Tourisme du Croisic.

Galerie Chapleau 6 rue Jules Ferry 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 00 70 »}, {« type »: « email », « value »: « officedetourisme@lecroisic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.tourisme-lecroisic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/spectacle-ras-le-conte-le-croisic.html »}]

JEUNESSE LOISIRS