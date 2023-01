Spectacle Rapprochons-nous! Ciboure, 26 mai 2023, Ciboure Office de Tourisme Pays Basque Ciboure.

Spectacle Rapprochons-nous!

2023-05-26 20:00:00 – 2023-05-26 20:30:00

EUR 0 Rapprochons-nous mais pour quoi faire ? Deux acrobates se tiennent en équilibre sur un bastaing, tandis qu’un troisième personnage capte les sons. Au sommet de la pièce de bois, le duo d’acrobate se livre à un jeu de contrepoids et partage des confidences, des blagues et des pensées hasardeuses. Rapprochons-nous est un rendez-vous, une invitation à se donner du temps, à se croire unique. Unique et sans prétention. Unique et commun. Unique et dérisoire. Personne n’est irremplaçable donc tout le monde est essentiel. Un spectacle intime, drôle et de haute volée.

A partir de 10 ans

