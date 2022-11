SPECTACLE RAKUGO Lamalou-les-Bains Lamalou-les-Bains Catégories d’évènement: Hrault

Lamalou-les-Bains

SPECTACLE RAKUGO Lamalou-les-Bains, 26 novembre 2022, Lamalou-les-Bains. SPECTACLE RAKUGO

boulevard Mourcairol Lamalou-les-Bains Hrault OT DU GRAND ORB

2022-11-26 17:00:00 – 2022-11-26 Lamalou-les-Bains

Hrault Lamalou-les-Bains Dans le cadre de la semaine du Japon, venez assister au spectacle RAKUGO avec Mr Cyril Coppini.

Un sit-down comedy traditionnel japonnais

Le samedi 26 novembre à 17h au Centre Ulysse de Lamalou les Bains

Entrée libre Un sit-down comedy traditionnel japonnais

Le samedi 26 novembre à 17h au Centre Ulysse de Lamalou les Bains +33 4 67 23 02 62 Lamalou-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-11-14 par OT DU GRAND ORB

Détails Catégories d’évènement: Hrault, Lamalou-les-Bains Autres Lieu Lamalou-les-Bains Adresse boulevard Mourcairol Lamalou-les-Bains Hrault OT DU GRAND ORB Ville Lamalou-les-Bains lieuville Lamalou-les-Bains Departement Hrault

Lamalou-les-Bains Lamalou-les-Bains Hrault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lamalou-les-bains/

SPECTACLE RAKUGO Lamalou-les-Bains 2022-11-26 was last modified: by SPECTACLE RAKUGO Lamalou-les-Bains Lamalou-les-Bains 26 novembre 2022 boulevard Mourcairol Lamalou-les-Bains Hrault OT DU GRAND ORB Hrault Lamalou-les-Bains

Lamalou-les-Bains Hrault