Léon Léon Landes, Léon Spectacle “Ragoût de sorcières et plats en sauce” Léon Léon Catégories d’évènement: Landes

Léon

Spectacle “Ragoût de sorcières et plats en sauce” Léon, 12 décembre 2021, Léon. Spectacle “Ragoût de sorcières et plats en sauce” 2021-12-12 10:30:00 – 2021-12-12 11:30:00

Gratuit. +33 5 58 48 70 61 Conte par Pascale Rambeau de la Compagnie Parolata Sung.

Les personnages de Ragoût de sorcières n’hésitent pas à mélanger des ingrédients improbables. Des histoires épicées pour rire et frémir, où avaleurs-avalés, dévoreurs-dévorés mènent la farandole.

Jeune public à partir de 5 ans/ 45mn.

Sur réservation, jauge limitée.

Informations et inscriptions à la médiathèque 05 58 48 70 61.

Gratuit. Cie Parolota Sung dernière mise à jour : 2021-09-29 par

