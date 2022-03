Spectacle : rage dedans Muntzenheim, 7 avril 2022, Muntzenheim.

Spectacle : rage dedans Muntzenheim

2022-04-07 20:30:00 – 2022-04-07 22:00:00

Muntzenheim Haut-Rhin Muntzenheim

EUR Tragi-comédie de et avec Jean-Luc Piraux

Ça fait quel bruit, un homme qui chute ? Paf ? Pof ? Plouf ?

Ou parfois l’homme qui chute fait chut.

Rage dedans mais aucune vague autour. Tombé du ciel bleu, sans sommation, en plein dans l’amer. Au milieu des médecins, des conseils et des voisins qui jacassent, il faut se rassembler à la petite cuillère. Comme une boîte de puzzle qui aurait glissé de l’étagère, il est tout mélangé.

Ça se répare comment, un homme en pièces ? On commence par les bords ? Ou par le centre ?

« Ce n’est pas un burn-out, Monsieur Pitaux. C’est beaucoup plus grave que ça ».

Le théâtre peut-il sauver le monde ? Peut-être. Et s’il sauvait déjà un homme ? En dansant sur le fil, en pointillés, la joie du jeu apparaît comme une bulle d’oxygène qui touche à l’universalité.

+33 3 89 78 63 80

Muntzenheim

dernière mise à jour : 2022-01-27 par