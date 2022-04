SPECTACLE – RADIUS ET CUBITUS, LES AMANTS DE POMPÉI Maxéville Maxéville Catégories d’évènement: Maxéville

Maxéville Meurthe-et-Moselle Maxéville Le 06 avril 2017, des analyses génétiques révèlent que Les amants de Pompéi- ce célèbre couple figé à jamais par les cendres de l’éruption du Vésuve, dans une posture pour le moins tendancieuse – seraient en fait deux hommes. Radius et Cubitus, les Amants de Pompéi

est une investigation fantaisiste dans l'histoire de ce couple, et dans ce qu'aurait pu être leur vie. Objet de nombreuses interprétations, cette histoire constituera le récit dont Jean-Charles Gaume se saisit et qu'il décide de mettre en déséquilibre, en musique, et en place publique pour lui chercher encore d'autres résonances. Sous couvert de légèreté, une profonde interrogation sur le couple et ses mystères.

