SPECTACLE RACONTINES Portiragnes, 16 février 2022, Portiragnes.

SPECTACLE RACONTINES Portiragnes

2022-02-16 15:30:00 – 2022-02-16 16:30:00

Portiragnes Hérault Portiragnes

Lecture intimiste et interactive. Explorer l’album jeunesse à travers la musique, le chant, la marionnette, la manipulation d’objets.

Rencontre entre la lecture, l’image (théâtre visuel, marionnette et manipulation d’objets) et la musique(création originale, chant, bruitages, voix off).

Un moment de partage visuel et interactif.

#SAISONCULTURELLE

Un spectacle durant lequel vous pourrez explorer l’album jeunesse à travers la musique, le chant, la manipulation d’objets!

Lecture intimiste et interactive. Rencontre entre la lecture, l’image et la musique. Un moment de partage visuel et interactif.

accueil.mediatheque@ville-portiragnes.fr +33 4 67 09 99 48

Portiragnes

