Fontès Hérault Fontès À 18h30, à la salle des fêtes, Humani Théâtre vous présente son spectacle “Racine”. Anne est collégienne. Sous forme de récit traversant les époques et les personnages, ponctuée des chants vibrants et telluriques de Titouan Billon (Barrut), la pièce embrasse la question des origines, familiales, culturelles et sociales, le besoin et les difficultés à s’en émanciper et/ou à les accepter. dernière mise à jour : 2021-09-28 par

