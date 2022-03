Spectacle “Qui sommes nous-je ?” Pauillac, 9 avril 2022, Pauillac.

Spectacle "Qui sommes nous-je ?" Les Tourelles 25 rue Edouard De Pontet Pauillac

2022-04-09

Pauillac Gironde

5 EUR Ce spectacle “circo-poético-clownesque” vous est proposé par la famille Moralles : Lola et Gaston duo généreux et drôle, va se retrouver dans des situations ubuesques et déjantées, laissant tantôt la place à l’absurde, tantôt au concret.

Les Tourelles 25 rue Edouard De Pontet Pauillac

