Spectacle : « Qui sommes nous-je ? » Lailly-en-Val, 6 novembre 2021, Lailly-en-Val.

Spectacle : « Qui sommes nous-je ? » 2021-11-06 20:30:00 – 2021-11-06 22:30:00

Lailly-en-Val Loiret Lailly-en-Val

« Qui sommes nous-je ? » ou les toutes dernières aventures de « Lola et Gaston »…. deux personnages clownesques.

Joyeux duo bancal du coté cérébral mais pas complètement, qui pendant près de 45 minutes va se retrouver dans des situations ubuesques et déjantées, laissant la part belle tant à l’absurde qu’au concret, en conflit direct entre l’un et l’autre, offrant des palettes de jeux à moult propositions… Autour des Arts du Cirque, le choix délibéré d’un humour qui entretient un rire franc en évitant délicatement une dérision dévalorisante.

Tarif : 10€ (5€ tarif réduit)

Ce spectacle est proposé par l’association (H)AMAC

Informations et réservation : 06 80 59 53 70 ou par mail à amac.lailly@gmail.com

amac.lailly@gmail.com +33 6 80 59 53 70 https://cafe2lamairie.fr/events/spectacle-qui-sommes-nous-je/

©moralles

