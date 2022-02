Spectacle « Qui porte la culotte! » MPT du Petit Charran Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Spectacle « Qui porte la culotte! » MPT du Petit Charran, 8 mars 2022, Valence. Spectacle « Qui porte la culotte! »

MPT du Petit Charran, le mardi 8 mars à 18:30

Si la place de la femme dans la société est avant tout une construction sociétale, nombreux sont les contre exemples dans la nature, dans d’autres sociétés humaines ou à travers l’Histoire, qui sont autant d’opportunités de remettre en cause cette vision de la femme… « Qui porte la culotte » propose de prendre le contre-pied des clichés avec humour ! Garderie pour les enfants de moins de 10 ans Renseignements : [[egalite@mairie-valence.fr](mailto:egalite@mairie-valence.fr)](mailto:egalite@mairie-valence.fr)

gratuit – inscription conseillée – places limitées

un quizz scientifico-historico-déglingo qui mélange les genres MPT du Petit Charran 30 rue Henri Dunant 26000 Valence Valence Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-08T18:30:00 2022-03-08T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu MPT du Petit Charran Adresse 30 rue Henri Dunant 26000 Valence Ville Valence lieuville MPT du Petit Charran Valence Departement Drôme

MPT du Petit Charran Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Spectacle « Qui porte la culotte! » MPT du Petit Charran 2022-03-08 was last modified: by Spectacle « Qui porte la culotte! » MPT du Petit Charran MPT du Petit Charran 8 mars 2022 MPT du Petit Charran Valence Valence

Valence Drôme