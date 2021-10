Spectacle “Qui ça, moi…Père-Noël” Bischwiller, 12 décembre 2021, Bischwiller.

Spectacle “Qui ça, moi…Père-Noël” 2021-12-12 – 2021-12-12

Bischwiller Bas-Rhin Bischwiller

EUR Un ours un peu grognon qui n’a qu’une envie : hiberner, un oiseau détective qui ne trouve aucune piste, un lapin seul dans sa maison au fond de la forêt… nous voici en plein hiver, il neige, tout est calme et paisible sous le blanc manteau de flocons.

Mais ça, c’était sans compter l’accident du Père Noël. A force de slalomer entre les cimes des sapins avec son traîneau plus que chargé de cadeaux, le voilà tête dans la neige, une botte perdue et surtout : plus de mémoire.

Lui, le Père Noël ? Mais depuis quand exactement ? Et puis surtout, ça sert à quoi un Père Noël ?

Les habitants de la forêt essaient tant bien que mal de lui faire recouvrir un peu la mémoire, mais ce n’est pas si facile, et puis, si au moins la famille Hérisson n’était pas si maladroite, l’ours un peu plus coopératif, l’oiseau un peu plus efficace et le lapin… pauvre Lapin, tout ce petit monde à remettre sur pattes avant Noël ?!!

+33 3 88 53 99 20

