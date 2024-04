SPECTACLE QUI A TUÉ ROMÉO ET JULIETTE Champigneulles, vendredi 13 septembre 2024.

Vendredi

On a voulu assassiner Roméo et Juliette ! Est-ce un crime passionnel ? A priori, non, car on parle ici de l’œuvre de Shakespeare, et non des deux amants maudits !

La critique s’attendait d’entrée à une véritable tuerie !

Prémonition, car quelqu’un va effectivement mourir pendant la répétition, et du coup, c’est le public qui va tout public échapper au massacre ! Entre Shakespeare et Les Experts, la Compagnie Incognito propose une enquête complexe, où il n’y a pas que Roméo et Juliette à disséquer. Les valeureux fonctionnaires de la

Brigade d’Intervention Théâtrale aidés des spectateurs vont tenter d’élucider le

mystère de la mort d’un des personnages. Attention toutefois à ne pas réveiller les

fantômes qui rôdent dans les coulisses.

réservation à partir du

15 août au 03 33 34 23 33

champigneullais gratuit

extérieurs 9€

étudiants -25 ans 4.50€Tout public

9 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-13 20:30:00

fin : 2024-09-13 22:00:00

26 Rue Philippe Martin

Champigneulles 54250 Meurthe-et-Moselle Grand Est

