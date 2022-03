spectacle “Qui a cru Kenneth Arnold ? ” Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pau Pyrénées-Atlantiques 8 10 EUR conférence théâtre et science

création collective 2021 accompagnée de Riad Gahmi

spectacle à partir de 12 ans La vérité est ailleurs.

Les ovnis existent-ils ? Le Collectif OS’O prend la question à bras le corps ! Sous forme d’une conférence loufoque tout terrain, ils partagent leurs connaissances en ufologie.

À partir de cette science qui analyse les données se rapportant à l’observation des ovnis, ils interrogent nos fantasmes.

En 1947, Kenneth Arnold, un aviateur américain, est le premier à observer dans le ciel des objets volants non identifiés, ce qui fait enfler la rumeur d’une possible vie extraterrestre.

Aujourd’hui, alors que les fake news se répandent comme des trainées de poudre, comment faisons-nous la part du vrai ? conférence théâtre et science

UPPA La Centrifugeuse Pau

