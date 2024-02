Spectacle « Quentin crève l’écran ! » Espace Lamartine Hauts de Bienne, vendredi 15 mars 2024.

Spectacle « Quentin crève l’écran ! » Espace Lamartine Hauts de Bienne Jura

Spectacle « Quentin crève l’écran ! »

Quentin, accro aux écrans, se retrouve contraint et forcé de se passer d’eux par le président de la République lui-même, et ce, pendant toute une journée. Cette pièce nous questionne sur la place envahissante que prennent les écrans dans notre vie moderne et notamment chez les jeunes.

Espace Lamartine 20h Tarifs 10€ Réduit 5 € (-16 ans et les étudiants) 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:00:00

fin : 2024-03-15 22:00:00

Espace Lamartine 10 Rue Lamartine

Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté secretariat@mairie-morez.fr

L’événement Spectacle « Quentin crève l’écran ! » Hauts de Bienne a été mis à jour le 2024-02-20 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA MOREZ