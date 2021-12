Paris Maison des métallos île de France, Paris [SPECTACLE] Quelque chose s’attendrit de Renaud Herbin Maison des métallos Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

[SPECTACLE] Quelque chose s’attendrit de Renaud Herbin Maison des métallos, 4 janvier 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 16 janvier 2022

de 18h00 à 18h45

Le dimanche 16 janvier 2022

de 16h00 à 16h45

Le dimanche 16 janvier 2022

de 11h00 à 11h45

Le samedi 15 janvier 2022

de 20h00 à 20h45

Le samedi 15 janvier 2022

de 18h00 à 18h45

Le samedi 15 janvier 2022

de 16h00 à 16h45

Le samedi 15 janvier 2022

de 15h00 à 15h45

Le vendredi 14 janvier 2022

de 21h00 à 21h45

Le vendredi 14 janvier 2022

de 19h00 à 19h45

Le vendredi 14 janvier 2022

de 14h00 à 14h45

Le vendredi 14 janvier 2022

de 10h00 à 10h45

Le jeudi 13 janvier 2022

de 21h00 à 21h45

Le jeudi 13 janvier 2022

de 19h00 à 19h45

Le jeudi 13 janvier 2022

de 14h00 à 14h45

Le jeudi 13 janvier 2022

de 10h00 à 10h45

Le mercredi 12 janvier 2022

de 21h00 à 21h45

Le mercredi 12 janvier 2022

de 20h00 à 20h45

Le mercredi 12 janvier 2022

de 14h00 à 14h45

Le mercredi 12 janvier 2022

de 10h00 à 10h45

Le mardi 11 janvier 2022

de 21h00 à 21h45

Le mardi 11 janvier 2022

de 20h00 à 20h45

Le mardi 11 janvier 2022

de 18h30 à 19h15

Le dimanche 09 janvier 2022

de 18h00 à 18h45

Le dimanche 09 janvier 2022

de 16h00 à 16h45

Le dimanche 09 janvier 2022

de 11h00 à 11h45

Le samedi 08 janvier 2022

de 20h00 à 20h45

Le samedi 08 janvier 2022

de 18h00 à 18h45

Le samedi 08 janvier 2022

de 16h00 à 16h45

Le samedi 08 janvier 2022

de 15h00 à 15h45

Le vendredi 07 janvier 2022

de 21h00 à 21h45

Le vendredi 07 janvier 2022

de 19h00 à 19h45

Le vendredi 07 janvier 2022

de 14h00 à 14h45

Le vendredi 07 janvier 2022

de 10h00 à 10h45

Le jeudi 06 janvier 2022

de 21h00 à 21h45

Le jeudi 06 janvier 2022

de 19h00 à 19h45

Le jeudi 06 janvier 2022

de 14h00 à 14h45

Le jeudi 06 janvier 2022

de 10h00 à 10h45

Le mercredi 05 janvier 2022

de 21h00 à 21h45

Le mercredi 05 janvier 2022

de 20h00 à 20h45

Le mercredi 05 janvier 2022

de 14h00 à 14h45

Le mercredi 05 janvier 2022

de 10h00 à 10h45

Le mardi 04 janvier 2022

de 21h00 à 21h45

Le mardi 04 janvier 2022

de 20h00 à 20h45

Le mardi 04 janvier 2022

de 18h30 à 19h15

Le mercredi 26 janvier 2022

de 21h00 à 21h45

Le mercredi 26 janvier 2022

de 20h00 à 20h45

Le mardi 25 janvier 2022

de 21h00 à 21h45

Le mardi 25 janvier 2022

de 20h00 à 20h45

Plongez dans l’univers onirique et poétique du marionnettiste Renaud Herbin à l’occasion de son spectacle « Quelque chose s’attendrit » Une performance d’optique et de marionnette à fil comme un court poème visuel et sonore chuchoté à l’oreille et aux yeux des spectateur·rices. Vous entrez dans une camera obscura à ciel ouvert. Là, un être humain minuscule se confronte aux échelles infinies de la lumière. Portée par la création musicale live de Sir Alice, la créature explore un monde renversé où la pesanteur nous entraîne vers le haut, où le flou est la règle et le net l’évènement. — A partir de 8 ans

Durée 45 minutes Maison des métallos 94 Rue Jean-Pierre Timbaud, Paris 11e Paris 75011 Contact : 01 47 00 25 20 reservation@maisondesmetallos.org https://www.maisondesmetallos.paris/ https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://twitter.com/MaisonMetallos Théâtre

